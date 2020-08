Leichtathletik : Schneller Vulkaneifel-Läufernachwuchs

Nachwuchsläuferin Anna Michels von der LG Vulkaneifel lief die drittbeste 800-Meter-Zeit einer 13-Jährigen aus der Region Trier seit der Jahrtausendwende. Foto: Holger Teusch

Siegburg Gute Resultate liefern nach der Wiederaufnahme des Wettkampfbetriebs in der Leichtathletik nicht nur die erwachsenen Athleten und älteren Jugendlichen ab. Die 13-jährige Anna Michels von der LG Vulkaneifel lief in Siegburg 2:25,69 Minuten über 800 Meter. So schnell waren in diesem Alter bisher nur wenige.

