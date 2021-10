Crosslauf : Anne Meier verhindert Meyer-Geschwistersieg (Fotos)

Wittlich 174 Läufer beim Auftakt zur 46. Mosel-Crosslauf-Serie in Wittlich ins Ziel. Anne Meier und Lucas Meyer gewinnen auf der Mittelstrecke.

Augenärztlicher Notdienst statt Crosslauf hieß es am vergangenen Samstag für Yannik Erz. Statt beim Auftakt zur 46. Mosel-Crosslauf-Serie in Wittlich den Grundstein für einen möglichen Serien-Doppelsieg zu legen, musste sich der 26-Jährige vom Ausdauerteam Morbach einen winzigen Splitter aus dem Auge entfernen lassen. Der Weg wäre frei gewesen für einen anderen, Familien-Doppelsieg. Die Geschwister Anna und Lucas Meyer aus Konz gingen als Favoriten ins Mittelstreckenrennen über 3880 Meter. Lucas Meyer entschied das Rennen für sich. Doch seine Schwester Anna bekam mit Anne Meier aus dem pfälzischen Hinterweidenthal übermächtige Konkurrenz. Die 20 Jahre alte U-23-DM-Fünfte, die in Trier studiert, schnappte ihrer Fast-Namensvetterin den Sieg vor der Nase weg.

Mit 93 Kindern und Jugendlichen waren auch die Nachwuchsrennen in etwa genauso stark besetzt wie 2020. In der Vor-Corona-Zeit kam aber regelmäßig eine dreistellige Zahl an Mädchen und Jungen bis 15 Jahre. Dass vor allem weniger Zwölf- bis Fünfzehnjährigen (minus 56 Prozent gegenüber 2019) kamen, könnte auch daran liegen, dass diese Altersklasse (falls noch nicht geimpft) einen tagesaktuellen negativen Corona-Test nachweisen musste. Weil der Wittlicher Crosslauf am Ende der Herbstferien lag, reichte ein Schülerausweis nicht.