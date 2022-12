Mosel-Crosslauf-Serie : Ansturm auf Cross im Grünewald

Wittlich Für den zweiten Wertungslauf zur 47. Mosel-Crosslauf-Serie liegen mehr als 250 Meldungen vor.

Beim Crosslauf des Wittlicher TV (WTV) schient die Mosel-Crosslauf-Serie an die Teilnehmerzahlen vor der Corona-Pandemie anzuknüpfen. 251 Namen standen nach Meldeschluss am Mittwochabend in den Listen für die sechs Rennen durch den Grünewald am ersten Dezember-Samstag (3.12., ab 13 Uhr). Das ist die Größenordnung der Jahre 2010 bis 2019, als im Schnitt 241 Läufer das Ziel am Sportplatz des SV Lüxem erreichten. Mehr als die genannte 251 werden es aber auch nicht werden. Denn Nachmeldungen vor Ort sind nicht mehr möglich.