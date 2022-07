Leichtathletik : Auch bitterer letzter Platz hat seinen sportlichen Wert

Eugene Gesa Krause vom Verein Silvesterlauf gibt im WM-Finale über 3000 Meter Hindernis nicht auf, auch wenn sie beim Fabelsieg der gebürtigen Kenianerin Norah Jeruto nicht den Hauch einer Chance hat.

(teu) In einem Sprung über den Wassergraben, der letzte Kilometer unter 2:55 Minuten, am Ende in 8:53,02 Minuten die schnellste Weltmeisterin über 3000 Meter Hindernis der Geschichte, Norah Jeruto zauberte am frühen Donnerstagmorgen mitteleuropäischer Zeit (Start: 4.45 Uhr) auf der roten Kunststoffbahn des Hayward-Field-Stadions von Eugene im US-Bundesstaat Oregon. Für eine Medaille im bisher schnellsten WM-Rennen hinter der in Kenia geborenen Läuferin, die für Kasachstan startet, mussten die Äthiopierinnen Werkuha Gaetachew (8:54,61) und Mekides Abebe (8:56,08) unter neun Minuten laufen.

Und Gesa Krause? Die deutsche Rekordlerin (9:03,30) und zweimalige Europameisterin vom Verein Silvesterlauf Trier konnte anders als noch im Vorlauf am Samstag ihre Klasse nicht wieder aufblitzen lassen. Abgeschlagen belegte die 29-Jährige in 9:52,66 Minuten den letzten Platz. „Das ist frustrierend und enttäuschend“, sagt die zweimalige WM-Bronzemedaillengewinnerin (2015 und 2019).

Krauses Beine: Von Anfang an schwer, erzählt sie: „Dann werden die Hindernisse immer höher.“ Schon als Jeruto die erste Runde in rasanten 68 Sekunden anläuft, hängt Krause am Ende des 15-köpfigen Feldes - und verliert immer weiter den Anschluss. Dabei ist sie nicht einmal langsam. Den ersten Kilometer läuft sie in 3:05,96 Minuten. Aber dann reicht auch die Willenskraft nicht mehr, das Tempo hochzuhalten und vielleicht noch die ein oder andere Konkurrentin, die wie Olympiasiegerin Peruth Chemutai aus Uganda (Elfte in 9:21,93 Minuten - langsamer als Krause im Vorlauf (9:21,02)) abfällt, wieder einzusammeln. Obwohl der Zeitraum zwischen Vor- und Endlauf drei Tage betrug, hatte der Kampf um den Einzug in ihr sechstes Weltmeisterschaftsfinale bei Krause zu viel Energie gekostet.