Kolumne Auf dem Laufenden : Eine tolle Sache für den Kreislauf

Plogging steckt an. Aber es gibt auch noch andere Ideen und Möglicheiten, als Läufer die Umwelt zu schonen. Das ist eine weitere Kolumne wert.

Was sich hinter dem Begriff Plogging verbirgt, habe ich vor einer Woche an dieser Stelle erklärt. Die Reaktionen waren interessant und erfreulich. Für alle, die es nicht gelesen hatten: Plogging bezeichnet die Kombination aus Müll aufsammeln (schwedisch „plocka“) und Jogging. Je mehr das ausprobieren, desto sauberer werden die Laufwege, an denen sie unterwegs sind.