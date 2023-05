Auf dem Laufenden Hier ist der Beweis: Laufen macht schlau!

Leben in Spanien die meisten schlauen Menschen? Zu diesem (Kurz)Schluss könnten wir bei der Lektüre der Asics-Studie „State of Mind“ kommen. Spanien, so ist dort zu lesen, ist das Land mit dem weltweit höchsten Anteil sportlich aktiver Menschen. 67 Prozent trainieren dort demnach regelmäßig Ausdauer, Kraft und damit auch die kognitive Leistungsfähig.