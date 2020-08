Laufkolumne : Auf den richtigen Takt kommt es an - Tipps für Läufer (Teil 14)

kk neubert rainer Foto: picture alliance / dpa-tmn/Florian Schuh

Die „Venus“ von Kraftclub wäre für mich das Richtige. Oder die Tanzversion des Foreigner-Klassikers „waiting for a girl like you“ von Avalonrays. Wahlweise würde auch „run for cover“ von den Killers funktionieren.

Wie eine kurze Online-Recherche ergeben hat, haben diese drei flotten Songs ziemlich genau den Beat, der meiner normalen Schrittfrequenz entspricht. Etwa 170 Schritte pro Minute (SPM) sind das, wie der Blick auf meine digitalen Laufdaten zeigt. Wem das zu viel ist, sei beruhigt. Erstens liegt das an meinen kurzen Beinen. Und zweitens habe ich mir nach einer Verletzung eher kurze Schritte angewöhnt. Deshalb habe ich auch bei entspannten Läufen eine etwas höhere Frequenz als die dafür üblichen etwa 140 SPM.

Aber wozu muss ich das wissen? Nun ja, wer zu Musik laufen will, sollte bei der Auswahl derselben vorsichtig sein. Denn der Takt der Songs steuert automatisch den Takt der Schritte mit. Dagegen lässt sich kaum etwas tun. Manche Läufer machen sich deshalb mit schnellen Liedern Beine, weshalb das Musikdoping in Wettkämpfen streng verboten ist. Im Hobbysport ist das aber durchaus eine Möglichkeit, um sich akustisch zu motivieren. Sofern die Songs dann auch noch dem persönlichen Geschmack treffen, werden auch lange Sololäufe nicht zu langweiligen Unternehmungen.

Wie ist das also mit dem Knopf im Ohr oder dem Kopfhörer über den Ohren? Wie bei vielen Dingen, hilft das nur das Ausprobieren. Es soll sogar Läufer geben, die lauschen Hörbücher, wenn sie durch die Natur trotten ... Das würde mich ziemlich aus dem Takt bringen, denn ich lasse in der Regel meine Gedanken schweifen, wenn ich laufend unterwegs bin. Das ist eine Art von Meditation, die keine bewusste Beeinflussung durch Musik oder Textvortrag verträgt. Deshalb bleiben schon lange die Sport-In-Ear-Kopfhörer zu Hause.

Ist ja vielleicht auch gut so, denn Kraftclub oder gar Ramstein, die mir bei der Internetsuche empfohlen werden, sind nicht unbedingt das, was ich bei meiner Musikauswahl auf die ersten Plätze setzen würde.