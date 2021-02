Blaulicht : Brennende Papiertonne rechtzeitig gelöscht

Konz Eine von Unbekannten Tätern in Brand gesteckte Papiertonne vor einem Wohnhaus im Parallelweg in Konz erforderte in der Nacht zum Samstag kurz vor 23 Uhr den schnellen Einsatz der Feuerwehr. Ein neben der Tonne stehender Baum hatte ebenfalls Feuer gefangen.

