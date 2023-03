Professionelles Coaching für Einsteiger und Fortgeschrittene : Der TV bewegt! – Wer ist bereit zum Training für den Stadtlauf Trier?

Nur gut gelaunte Menschen. Das zeichnet die Aktion „Der TV bewegt!“ aus. Foto: Friedemann Vetter

Trier 50 Abonnentinnen und Abonnenten des Volksfreund-Laufnewsletters können ein professionelles Training für die Vorbereitung auf den Trier Stadtlauf gewinnen. So funktioniert es.

Ihr wollt mit dem Laufsport anfangen oder den Wiedereinstieg schaffen? Die Aktion „Der TV bewegt!“ bietet dafür die beste Gelegenheit. Auch für alle, die schon etwas geübter sind oder eine neue Bestzeit auf der Zehn-Kilometer-Distanz im Blick haben, ist das professionell angeleitete Training die ideale Vorbereitung.

Die Aktion mit Blick auf den Start beim Stadtlauf Trier über fünf oder zehn Kilometer beginnt am 11. April. Immer dienstags ab 18.30 Uhr wird gemeinsam in Trier trainiert. 50 Abonnenten und Abonnentinnen des TV-Laufnewsletters haben die Chance zu gewinnen. Neben dem Training und individuellen Trainingsplänen erhalten die Teilnehmer ein schickes Laufshirt und die Startnummer für den Stadtlauf am 25. Juni.

Einzige Erwartung an alle Gewinner: Überweist eine Spende in einer von Euch gewählten Höhe für die Benefizaktion Kinderhospiz Nestwärme an das Sonderkonto DE24 5856 0103 0000 8686 86 (Stichwort Kinderhospiz Nestwärme) bei der Volksbank Trier.

Als Trainerduo sind Jens Nagel und Sara Bund vom Team getFit mit von der Partie. „Die Aktion hat wegen Corona zwei Jahre nicht stattgefunden und ich habe wieder richtig Lust, mit einer Gruppe zu arbeiten“, freut sich Chefcoach Jens. „Die Entwicklung der Teilnehmer zu sehen, die nach zehn Wochen Trainingsvorbereitung mit einem Lächeln über die Ziellinie laufen, das Leuchten und Freudestrahlen in deren Augen, das begeistert mich immer wieder.“

Egal ob in der Gruppe „0 auf 5“ oder „5 auf 10“. Sara und Jens versprechen, auch aus Couch Potatoes in zehn Wochen kontinuierlichem Training echte Läuferinnen und Läufer machen. Dabei soll natürlich der Spaß nicht zu kurz kommen. Ziel ist es zudem, dass die Teilnehmer sich während der Aktion bewusster ernähren und achtsamer mit ihrem Körper umgehen. Aber das war in allen bisherigen Trainingsaktion ein Selbstläufer.