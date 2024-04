Kolumne Auf dem Laufenden Die richtige Zeit für Spaß am Laufen

Trier · Der Frühling macht Lust auf Spaß am Laufen. Wer in der Gruppe trainieren will, hat dafür bei der Aktion „der volksfreund bewegt“ die Chance, auch professionell angeleitet zu werden. Aber Achtung: Das Ende der Bewerbungsfrist ist absehbar.

04.04.2024 , 13:04 Uhr

So sehen motivierte Läuferinnen und Läufer aus. Ein Bild von einer Trainingseinheit im vergangenen Jahr. Foto: Rainer Neubert