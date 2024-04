Kolumne Auf dem Laufenden So gelingt der Einstieg in den Laufsport

Gehen ist auch für Anfänger ein gutes Stichwort. Nichts wäre schädlicher und spaßtötender als die Überforderung gleich zu Beginn. Deshalb wird das Motto „Laufen ohne zu schnaufen“ zumindest im übertragenen Sinne angewendet. Konkret bedeutet das zunächst fünf Minuten zügiges Walken. Schließlich will die Muskulatur aufgewärmt werden. Dann ein wenig Lauf-ABC, also zum Beispiel Hopserlauf, Anfersen oder den richtigen – parallelen – Armschwung üben. Und danach wird tatsächlich gelaufen. Zwölfmal eine Minute, so locker, dass jeder sich dabei einigermaßen problemlos unterhalten kann. Na ja, das klappt nicht bei allen. Aber zumindest in der jeweils einminütigen Gehpause dazwischen gelingt es dann wieder.