Kolumne Auf dem Laufenden Tempohärte beim Laufen – Wer schnell sein will, muss leiden

Für die Freunde schöner Landschaftsläufe wartet am Sonntag in der Eifel eine besondere Herausforderung und Belohnung für das intensive Training. Denn wer in Waxweiler beim Marathon erfolgreich ins Ziel kommen will, sollte gut vorbereitet sein. 764 Höhenmeter sind auf einer Strecke von gut 42 Kilometern nicht zu unterschätzen. Beim Halbmarathon sind es beachtliche 464 Höhenmeter. Dazu trägt in beiden Fällen wesentlich der lange Schlussanstieg bei, für den sich alle Starter ein paar Körner aufheben sollten.