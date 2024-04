Kolumne Auf dem Laufenden Fit für den Stadtlauf? Die Teilnehmer für „der volksfreund bewegt“ stehen fest

Was zu tun ist, steht in den Plänen für beide Gruppen. Wer nicht das Glück hatte, einen der Trainingsplätze zu gewinnen, sollte aber nicht zu enttäuscht sein. Denn für Euch und für alle, die sich jetzt vielleicht angesprochen fühlen, gibt es eine gute Nachricht: Im Lauf-Newsletter – der nächste erscheint am 12. April – werden die Anleitungen für jeweils zwei Wochen zu finden sein.