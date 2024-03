Kolumne Auf dem Laufenden Vorbereitung auf den Stadtlauf Trier: Wir laden Sie zum Training ein

Der Frühling ist da! Zumindest der meteorologische Beginn der neuen Jahreszeit war standesgemäß. Viel Sonne am Mittwoch, und eine Natur, die ihrer Zeit deutlich voraus ist. Es sieht sogar so aus, als könnten die im Moseltal früh blühenden Magnolien in diesem Jahr unbeschadet von Frost ihre ganze Pracht entfalten.