Laufkolumne : Die Dosis macht das Gift - Tipps für Lauftechnik und Training

Der Laufsport im Freien boomt angesichts der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie. Da kommen Tipps für Technik und Kondition doch gerade richtig.

Wer noch singen kann, ist zu langsam. Wer nur noch Drei-Wort-Sätze japst, ist zu schnell. So lässt sich sehr einfach das individuell passende Tempo für normale Läufe bestimmen. Dass Leute wie ich besonders bergauf verbal im Vorteil sind, ist auf der Anzeige unserer Waagen abzulesen. Wer von Kraftsportlern als Spargeltarzan bezeichnet wird, hat als Läufer besonders an Steigungen die besseren Karten und auch mehr Luft.

Aber natürlich kann jeder Freizeitsportler etwas dafür tun, um Kondition und Belastbarkeit zu verbessern. Drei Läufe pro Woche sind ein guter Anfang. Wenn eine davon als intensive Einheit genutzt wird, mit Steigerungsläufen, Tempotraining oder Bergläufen, sind die Fortschritte auf dem Weg zur Laufgazelle natürlich größer. Doch generell gilt zunächst, dass die Lauftechnik stimmen muss und geübt sein will. Die wichtigsten Dinge dazu hat der Trierische Volksfreund vor einigen Tagen in einer kleinen Serie mit Trainer Jens Nagel vorgestellt. Wer sich das nochmal ansehen will, findet das Demonstrationsvideo dazu auf volksfreund.de.