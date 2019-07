Kolumne Auf dem Laufenden : Ein Hoch auf den Hospizlauf

Für Läufer in unserer Region gehört der zu den schönsten Erlebnissen. Daran besteht zumindest für mich kein Zweifel.

24 Stunden lang ist der Tross von Koblenz nach Trier unterwegs. Die Einzeletappen zwischen 8 und 15 Kilometer Länge ermöglichen jedem Teilnehmer nach eigener Wahl den Ein- und Ausstieg. Besonders die Abschnitte im scheidenden Tageslicht oder am sehr frühen Morgen an der Mosel sind atmosphärisch unbeschreiblich stimmungsvoll.

Das Tempo – 6.20 Minuten pro Kilometer – wird auch am kommenden Wochenende so gewählt sein, dass bei dem von einer engagierten Schar ehrenamtlicher Helfer bestens organisierten Lauf genug Luft für Gespräche bleiben wird. Das Gesellige gehört hier unbedingt dazu, auch an den vielen Verpflegungspunkten am Start und Ende jeder Einzeletappe.