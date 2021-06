Laufkolumne : Endlich geht es wieder los!

Vor der urlaubsbedingten Pause stimmt unser laufender Redakteur Rainer Neubert in seiner Kolumne auf den Sommer mit weniger Einschränkungen ein. Auch für Läufer wird es leichter.

Die Entwicklung bei den Corona-Zahlen macht Mut. Wenn die Inzidenzen weiterhin niedrig bleiben, wird sich auch im Laufsport langsam wieder so etwas wie Normalität einstellen. Lauftreffs können sich bereits seit einiger Zeit wieder ohne schlechtes Gewissen und deutlichem Sicherheitsabstand als Gruppe auf den Weg machen. Immer alleine oder als Duo unterwegs zu sein, war zwar auch schön. Wirklich kommunikativ und abwechslungsreich ist es allerdings, wenn die Gesprächspartner bei einem gemeinsamen Lauf gewechselt werden können.

Für wirklich ernsthaft ambitionierte Sportler oder bei Wettkämpfen bleibt fürs Plaudern natürlich zu wenig Luft. Das Motto „Laufen, ohne zu schnaufen“, also die gemütlich-genussvolle Form der Dauerbelastung ist dort weniger präsent. Aber selbst die ehrgeizigen Laufasse werden es genießen, vor dem Start und nach dem Ziel wieder Gleichgesinnte zu treffen.

Den Auftakt nach der gefühlt ewig langen Pause für nicht-virtuelle Laufveranstaltungen gibt es am Sonntag auf dem Gelände des Industrieparks Region Trier bei Föhren. Beim „IRT-Park Early Summer Special“ der LG Meulenwald gehen die Teilnehmer in kleinen Gruppen auf die Strecke. Alles coronakonform nach den aktuellen Hygienerichtlinien. Wer noch teilnehmen will, muss sich sputen, denn Anmeldeschluss ist der 2. Juni.