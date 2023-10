Auf dem Laufenden Das Geheimnis für Fitness im Alter – Es ist nie zu spät

Meine Bitte an alle Leserinnen und Leser dieser Kolumne, die regelmäßig sportlich aktiv sind: Gebt diesen Text an alle weiter, die den inneren Schweinehund noch nicht überwinden können. Besonders, wenn sie auf das 50. Lebensjahr zusteuern oder dieses bereits hinter sich haben, gibt es wichtige Informationen: Spätestens nach 50, eher bereits nach 40 Lebensjahren ist der Körper nicht mehr fähig, so leicht Muskulatur aufzubauen wie davor.

26.10.2023, 16:03 Uhr

Zum Anfangen ist es nie zu spät: Im Alter zählt besonders der Spaß an der Bewegung und nicht die Leistung. Foto: dpa/Christin Klose

Wer also in jüngeren Jahren ordentlich trainiert hat, kann davon wesentlich länger zehren als körperlich träge Menschen.