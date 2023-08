Auf dem Laufenden Hospizlauf 2023 – Teilnehmer spenden 33.000 Euro

Das war auch in diesem Jahr so. Allerdings waren die Vorzeichen beim 20. Hospizlauf, der wie immer ausschließlich ehrenamtlich organisiert wurde, etwas Besonderes. Denn das gesammelte Geld kommt nicht nur den Hospizhäusern in Trier und Koblenz zugute. Erstmals geht ein großer Teilbetrag auch an den Verein Nestwärme für das Kinderhospiz.