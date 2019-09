Kolumne Auf dem Laufenden : Die Formel für gesundes Laufen

Ich kenne die Formel für ein effektives und gesundes Lauftraining. Interessiert? Sie lautet: Laufeffizienz gleich (Zeit mal Gewichtsfaktor) plus Herzfrequenz oder kurz: LE=(TxG)+HF.

Jahrgang 1959, hat Scherler, der in Trier praktiziert, bereits 50 Marathons erfolgreich absolviert. Wie laufe ich gesund? Unter dem Titel „Smart Running“ (ISBN 978-3-7448-8551-5) hat er seine Gedanken und Erkenntnisse auf der Suche nach dieser entscheidenden Frage in einem mehr als 200 Seiten umfassenden Taschenbuch veröffentlicht. Doch wie er selbst einräumt, ist das mit der oben genannten Formel nicht ganz einfach. Denn wer sie anwenden will, um daraus Erkenntnisse zu seiner Laufeffizienz zu erhalten, muss eine ganze Reihe von Tabellenberechnungen anhand von konsequenten Trainingsaufzeichnungen anstellen. Es gehe ihm zunächst darum, neue Erkenntnisse für Trainer zu vermitteln und Rückmeldungen dafür zu erhalten, wie seine Idee ankomme. Um nicht sofort abzuschrecken, bezeichnet er die Messreihen seiner Formel als Lauf­­ampel, die bei Werten im positiven oder negativen Bereich gute oder schlechte Belastung signalisiere.