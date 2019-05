Kolumne Auf dem Laufenden : Der Start vor Mitternacht ist frei

Die Zeit vergeht wie im Flug. Das wird zwar nicht jeder Marathoni zur Halbzeit eines Laufes bestätigen. Nicht abzustreiten ist das allerdings beim Blick in den Laufkalender für die Region.

Das ist seit Jahren auch beim Mitternachtslauf Kröv so. Der gehört zu den stimmungsvollsten Laufveranstaltungen in der Region Trier. In gut drei Wochen, am Samstag, 8. Juni, ist es schon wieder so weit. Dann lockt der Turnverein Kröv zum 35. Mal Tausende junge und junggebliebene Sportler in die idyllische Gemeinde an der Mosel.