Laufkolumne : Kurz oder lang? - Tipps für Läufer (Teil 24)

Wenn es im Herbst kälter wird stellt sich wieder die Frage nach der richtigen Beinbekleidung. Unser Laufreporter geht dabei so lange wie möglich eine Kompromiss ein. Mehr dazu in der neuen Laufkolumne.

Corona ist das dominierende Thema in diesen Tagen. Ein Glück, dass es Sportarten gibt, die ohne große Einschränkungen jeden Lockdown überstehen. Neben dem Radfahren ist es vor allem der Laufsport, der trotz Alarmstufe rot auf der Viren-Warn-Skala möglich ist. Während Wind und sinkende Temperaturen den Radlern aber sehr schnell ein Gefühl von sibirischen Winterstürmen vermitteln, ist das Laufen dank dem vor einer Woche an dieser Stelle beschriebenen Zwiebelprinzip bei nahezu jedem Wetter möglich.

In meinem Kleiderschrank habe ich die langen Tights bereits nach vorne gerückt. Mit einem etwas mulmigen Gefühl, denn die Zeit der Bratwurst-Optik ist doch eher eine Episode vergangener Modeerscheinungen. Zudem ist auch die Präsentation männlicher Geschlechtsmerkmale in eng anliegenden Überziehern nicht jedermanns Sache.

Abgesehen von Windschutz und Wärmegewinn haben die langen Hosen allerdings einen weiteren Effekt: Wenn bei höheren Temperaturen oder im Frühjahr wieder kurze Laufhosen möglich sind, fühlt sich das an wie eine Befreiung. Und tatsächlich belegen wissenschaftliche Untersuchungen, dass Menschen in kurzer Sportbekleidung schneller laufen. Kein Wunder also, dass Spitzensportler nur dann in langer Bekleidung zu sehen sind, wenn es um Kraftsport geht. Wer schnell sein will, läuft kurz, auch auf den langen Strecken.