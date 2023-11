Auf dem Laufenden Orientierungslauf auf den Spuren des Meuchelmörders

Ich empfehle dafür zum Beispiel einen Ausflug in den Gramschatzer Wald. Der wunderschöne Forst findet sich in Unterfranken bei Würzburg. Genauer gesagt bei Rimpar, meinem Heimatort, der in Bayern mit 8000 Einwohnern eher als Dorf eingeordnet wird, auch wenn Markt Rimpar der offizielle Name ist. Zur Gemeinde gehören auch Gramschatz in besagtem Forst – und Maidbronn, wo die kleine Kirche den letzten Altar des Bildhauers Tilmann Riemenschneider zum Wallfahrtsort für Kulturinteressierte macht.