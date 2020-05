Laufkolumne : Laufen macht Spaß - mit dem richtigen Maß

Verletzungsfrei und mit Spaß zu laufen, das sind die Wünsche, die Anfänger und Fortgeschrittene gleichermaßen bewegen. Laufkolumnist Rainer Neubert gibt Tipps, wie das gelingen kann.

Das Wetter ist herrlich, die Natur präsentiert sich in voller Pracht. Ideale Vo­raussetzungen für schöne Läufe. Wer diesen Sport entdeckt, oder die lange gefassten Vorsätze zu regelmäßiger Bewegung endlich umsetzen will, hat dennoch mit dem inneren Schweinehund zu kämpfen. Wie gut, dass es wieder möglich ist, sich mit Freunden zu gemeinsamen Läufen zu treffen, privat oder in Lauftreffs. So eine feste Verabredung hilft sehr, um das Miesmacherbiest zu besiegen.