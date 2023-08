Auf dem Laufenden Stadtlauf Trier und Maare-Mosel-Lauf – Bestnoten und hohe Erwartungen

Der Maare-Mosel-Lauf gehört zu den schönsten Veranstaltungen in der Region. Wie in jedem Jahr – die Pandemiepause ausgenommen – nutzen viele Sportler diese Mischung aus Landschafts- und Straßenlauf für die Marathonvorbereitung. Da bei der Neuauflage am Samstag erstmals ein Rundkurs geboten wird, entfällt allerdings die Möglichkeit, dem Halbmarathon vorab zwölf Kilometer durch den Weg zum ehemaligen Start in Daun hinzuzufügen.