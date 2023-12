Auf dem Laufenden Vom Läufer für Läufer – Was 2024 wirklich zählt

Meinung · Der Silvesterlauf in Trier steht an. Es ist die Zeit, um Bilanz zu ziehen und auf das Jahr 2024 zu blicken. Was dabei wirklich zählt, weiß unser Laufkolumnist Rainer Neubert.

28.12.2023 , 18:10 Uhr

Mit Freunden in der Natur zu laufen, ist für unseren Laufkolumnisten der größte Spaß. Der ist auch 2024 für ihn das Wichtigste. Foto: Rainer Neubert

Nun ist es also fast zu Ende, dieses Jahr 2023. Es bleibt nur noch wenig Zeit, um Bilanz zu ziehen und sich Gedanken darüber zu machen, was 2024 anders werden sollte. Dinge, die vom persönlichen Tun beeinflusst werden können.