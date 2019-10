Kolumne Auf dem Laufenden : Bronze am Hals – Gold für die Seele

Über die läuferischen Leistungen bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Doha lässt sich diskutieren. Für die nicht immer unumstrittenen Spitzensportler ging es dabei vor allem um Gold. Verständlich, denn auch für Hobbyläufer wirkt diese Farbe wie Doping für die Seele.

Der Lauf von Gesa Krause bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft auf Platz drei war grandios. Daran konnte auch der gefühlt meilenweite Abstand der Siegerin Beatrice Chepkoech nichts ändern. Die junge Weltrekordlerin aus Kenia läuft in einer anderen Dimension, in der nur die Farbe Gold etwas zählt. Ob bei solchen Fabelzeiten aber wirklich alles Gold ist, was glänzt, lautet eine andere Frage, der sich auch Konstanze Klosterhalfen nach ihrem Bronzelauf stellen musste. Nach dem unrühmlichen Ende des Nike Oregon Projekts will sie weiterhin in den USA trainieren und sich dort auf die Olympischen Spiele vorbereiten.