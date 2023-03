Die neue Laufkolumne des Trierischen Volksfreund Warum Laufen in Gruppen nur manchmal hilft

Das Laufen in einer Gruppe ist eine schöne Sache. Wie schon mehrfach berichtet, hilft den Einsteigern in den Sport dabei, den inneren Schweinehund zu überwinden. Für mich, der unter der Woche als Morgenläufer solo unterwegs ist, haben die gemeinsamen Läufe an den Samstagen eine Art Stammtischfunktion. Geredet wird dabei über Gott und die Welt, die Erlebnisse der zurückliegenden Woche und was einem sonst noch so einfällt.