Auf dem Laufenden : Von der Rolle ... der Faszien

Die Blackroll gehört zu den Folterwerkzeugen, um Verspannungen zu lösen. Wie sinnvoll deren Anwendung ist, setzt sich inzwischen auch wissenschaftlich durch. Also: NIchts wie rauf auf die Rolle!

Lesen bildet, Fernsehen manchmal auch. So sendet ein deutsch-französischer Kultursender, der die Kunst im Namen trägt, auch lehrreiche Beiträge. Zum Beispiel den mit dem Münchener Robert Schleip in einer tragenden Rolle. Der Mann mit den ergrauten Haaren gilt als der führende Faszienexperte im Land der Läufer und Freizeitsportler. Muskelhaut und Fasern, so sein Credo, sind ein viel zu wenig beachtetes Thema, wenn es um Fitness und Verletzungen geht.