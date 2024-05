Kolumne Auf dem Laufenden Starkregen in der Region Trier – Untergetaucht, aber nur fast

Wäre beim Mitternachtslauf in Kröv die alte Strecke gewählt worden, hätten die Teilnehmer schwimmen müssen. Ob das in der braunen Brühe der Hochwasser führenden Mosel ein Spaß gewesen wäre, bezweifle ich. So haben die 500 Starterinnen und Starter, die trotz der Fluten in das Nacktarsch-Örtchen (so heißt die Weinlage dort) gekommen waren, aber trockene Füße behalten und die wie immer gute Laune genießen können.