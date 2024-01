Auf dem Laufenden Mehr Sport oder mehr Geld? – Die Sache mit den Vorsätzen

Der Silvesterlauf in Trier war wieder eine schöne Sache. Sogar der Regen hatte am letzten Tag des Jahres eine Pause eingelegt. Zumindest so lange, bis die Teilnehmer des Volkslaufs der Männer auf den etwas verspäteten Start gewartet haben. Denn just dann öffnete der Himmel wieder seine Schleusen.