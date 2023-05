Auf dem Laufenden Tipps für Läufer: Das Geheimnis des Läuferdreiecks

Aber natürlich hat das einen trainingswissenschaftlichen Hintergrund: Der Armschwung ist so etwas wie der Taktgeber für die Schrittfrequenz. Je schneller und dynamischer die Arme schwingen, desto flotter wird in der Regel auch das Tempo. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Arme nicht zu sehr gestreckt sind und wie bei einer alten Standuhr pendeln. Wenn die Arme die gerade Linie verlassen und zu sehr quer schwingen, ist das ebenfalls kontraproduktiv. Denn dann verwindet dabei der Oberkörper, was Energie kostet und Verspannung verspricht.