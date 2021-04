Laufkolumne (45) : Müll in der Landschaft – Plogging statt Selbstjustiz

Müll in der Landschaft – Plogging statt Selbstjustiz

Dreck in der Landschaft stört nicht nur unseren Laufkolumnisten Rainer Neubert. Das zeigen die Reaktionen auf seine Kolumne der vergangenen Woche. Eine Motivation, um das Theam zu vertiefen.

Mit so viel Resonanz habe ich nicht gerechnet. Danke dafür. Und danke für die Bestätigung, dass meine kleine Schimpftirade auf Umweltverschmutzer nicht überzogen war. So verschiebe ich das eigentlich für heute geplante Thema und widme mich noch einmal dem Thema Müll in der Landschaft. Das ist auch eine erneute Chance für die Angesprochenen, ihr Verhalten zu ändern. Denn wie viele Rückmeldungen zeigen, hat nicht nur auf den Wegen meiner Laufrunden die Unsitte zugenommen, leere Getränkedosen, Flaschen, Verpackungen von Lebensmitteln und Süßigkeiten, gebrauchte Masken, Papiertaschentücher und eingetüteten Hundekot einfach liegenzulassen, selbst wenn der nächste Mülleimer nur wenige hundert Meter entfernt die Entsorgung umweltgerecht ermöglichen würde.