Vollkommen haltlos

Ja ist denn schon Stadtlauf? Diese Frage kam mir dieser Tage in den Sinn angesichts der außergewöhnlich vielen Läufer, die da alleine oder in Begleitung auf den Gehsteigen und Wegen in der Stadt zu beobachten sind. Sportlich-bunt gekleidet, meist mit einem feinen Lächeln im Gesicht, traben die Menschen durch die Weltgeschichte. Da der Kalender aber erst Anfang Februar zeigt, kann es nicht der Stadtlauf sein, der bekanntlich erst im Sommer zum Altstadtfest in Trier lockt. Und nach intensivem Tempotraining für den Fährturmlauf in Schweich Anfang März oder den X-Duathlon im Weißhauswald sieht es auch meistens nicht aus.

