Auf dem Laufenden – Die Laufkolumne des Trierischen Volksfreund Wer macht mit beim gemeinsamen Training für den Stadtlauf Trier? - Endspurt für die Bewerbung

Als Läufer hat man es in diesen Tagen nicht leicht: Hochgefühle am Dienstagmorgen angesichts der aufblühenden Sträucher und Büsche in den Olewiger Weinbergen bei frühlingshaft milden Temperaturen.

15.03.2023, 14:04 Uhr

Die ersten Blüten kündigen den Frühling an. Allein deshalb lohnt es sich, die Laufschuhe zu schnüren. Foto: Rainer Neubert

Am Mittwoch dann Kälte und Schnee, sogar im Moseltal. Aprilwetter mitten im März erfordert von Freiluftsportlern Willenskraft im Kampf gegen den inneren Schweinehund.