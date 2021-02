Laufkolumne : Nüchtern bleibt die Ausnahme – Tipps für Läufer (37)

Mit nichts im Magen auf die Strecke? Unser laufender Reporter Rainer Neubert hält das für unnötige Quälerei. Warum, das ist Thema seiner aktuellen Kolumne.

Die Fastenzeit beginnt mit milden Temperaturen. Die lange Laufhose darf also in die Waschmaschine und danach vorerst wieder im Schrank verschwinden. Kurz ist angesagt. Das gilt auch für das, was sich Nüchternlauf nennt. Aufstehen, ein Glas Wasser trinken und dann vor dem Frühstück eine Laufrunde? Wer erleben will, wie es ist, wenn einem ohne Vorwarnung der Stecker gezogen wird, kann das ausprobieren.