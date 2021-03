Straßenbau : Ortsdurchfahrt Gutweiler wird ausgebaut

Gutweiler Die Landesregierung unterstützt den Landkreis Trier-Saarburg bei der Modernisierung seiner kommunalen Straßen. „Für den Ausbau der Ortsdurchfahrt Gutweiler erhält der Landkreis eine Zuwendung in Höhe von gut 327 000 Euro“, hat Verkehrsminister Volker Wissing mitgeteilt.

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) werde den förmlichen Bewilligungsbescheid in den nächsten Tagen versenden. Mit der Instandsetzung der Straße wird besonders der Verkehrssicherheit Rechnung getragen. „Moderne Straßen sind ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Wirtschaft vor Ort sowie zu einer besseren Lebensqualität in der Region“, so der Verkehrsminister.