Laufkolumne : Qual der Wahl: Der richtige Schuh

Welcher Schuh ist der richtige? TV-Laufkolumnist Rainer Neubert gibt dazu heute einige Tipps. Er verrät auch, was Läufer auf keinen Fall tun sollten.

Was es beim Kauf zur Passform zu beachten gilt, war in den vergangenen Wochen Thema dieser Kolumne. Begriffe wie Sprengung, Stütze, Pronation oder Supination sollten also geläufig sein oder sind im TV-Laufportal (volksfreund.de/laufen) nochmal nachzulesen. Bevor aber das große Anprobieren im Fachgeschäft oder sonst wo beginnt, sollte klar sein, wozu die sportliche Fußbekleidung genutzt werden soll. Passiert die Bewegung überwiegend auf geteerten und harten Wegen, dann darf die Sohle relativ glatt sein und muss nicht viel Profil aufweisen. Eine griffigere Sohle ist für alle wichtig, die zumindest ab und zu auch auf Feldwegen und im Wald unterwegs sein wollen. Auch dazu taugen noch viele Straßenlaufschuhe.