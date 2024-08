Auf dem Laufenden Tipps für den Start in den Laufherbst in der Region Trier

Doch so lange müssen Läuferinnen und Läufer natürlich nicht warten, um zum bewegten Teil einer schönen Veranstaltung zu werden. Am 24. August steht der Maare-Mosel-Lauf an. Zum zweiten Mal sind dabei Start und Ziel in Gillenfeld. Der aufwendige und teure Bustransfer bis nach Daun fällt weg. Die Halbmarathonstrecke ist dennoch eine der schönsten und anspruchsvollsten in der Region. Aber natürlich kommen auch alle auf ihre Kosten, die über die Strecken von fünf oder zehn Kilometer an den Start gehen, oder die sieben Kilometer der GesundLand-Strecke genießen.