Auf dem Laufenden : Tick und Tricks mit vielen Schuhen

Viele Läufer haben einen Schuhtick. Sind sie Träger eines Y-Chromosoms, profitieren die Partnerinnen zumindest davon, dass sie es nicht wagen werden, den permanenten Zuwachs der frauentypischen Fußbekleidungen im heimischen Schuhregal zu beklagen.

So war es zum Beispiel ein Genuss, beim Konzer Wurzelweglauf die schlammigen Anstiege mit griffigen Trailschuhen zu erklimmen. Wer da mit Straßenlaufschuhen unterwegs war, hatte Probleme. Am kommenden Samstag beim Deulux-Lauf in Langsur wird das anders sein. Der wird wieder auf der gewohnten Strecke auf beiden Seiten der Sauer über befestigte Straßen und Wege führen. Ein klarer Fall für klassische Straßenschuhe.