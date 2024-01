Kolumne Auf dem Laufenden Wie viel Kälte verträgt ein Läufer?

Wer kann sich erinnern? In einem der vergangenen Winter hatte ich in meiner Kolumne von den Krrk-Läufen geschwärmt. Das ist kein Schreibfehler, sondern der Versuch, das Geräusch beim Laufen über gefrorene Erdkrumen in Schrift zu übersetzen. Krrk, krrk, krrk ... Einfach wunderbar. Leider nur möglich bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt.