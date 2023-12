Auf dem Laufenden Tipps für das richtige Geschenk für Läufer

Das mit den Weihnachtsgeschenken ist so eine Sache. Als ich vor einigen Jahren in meiner Kolumne Schneeketten für die Laufschuhe empfohlen habe, waren diese in Trier in kürzester Zeit ausverkauft. Das Sportgeschäft, das die Teile damals im Sortiment hatte, gibt es trotz dieses Verkaufsschlagers nicht mehr. Aber angesichts der immer wärmeren Winter wären sie für den aktuellen Wunschzettel eh nicht mehr die erste Wahl. Zumindest nicht in den Tallagen der Mosel.