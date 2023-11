Auf dem Laufenden Das tödliche Drama beim Wurzelweglauf ist auch eine Mahnung

Diese Laufveranstaltung wird allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für sehr lange Zeit im Gedächtnis bleiben. Wer vor dem Start glaubte, die Erinnerung an den Wurzelweglauf in Konz 2023 würde an das besonders nasse und schmuddelige Wetter geknüpft sein, wurde von der traurigen Realität eingeholt.