Das perfekte Training für den Trierer Stadtlauf „Der TV bewegt!“ – Das sind die Gewinner

Es gibt zwei Gruppen, die unterschiedliche Ansprüche stellt. So sind in der Gruppe „Von 0 auf 5 km“ Laufanfänger und -wiedereinsteiger willkommen. Sie werden behutsam innerhalb von zehn Wochen aufgebaut, um beim Stadtlauf die 5-Kilometer-Distanz zu bewältigen. In der Gruppe „Von 5 auf 10 km“ ist die Teilnahme am Klassiker über 10 Kilometer das Ziel. Wer in diesem Team trainiert, kann schon mindestens 5 Kilometer am Stück laufen. Erfahrene Läufer können auch für eine neue Bestzeit trainieren.