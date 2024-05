Kolumne Auf dem Laufenden Zum Erbrechen – So wird der Maximalpuls ermittelt

Der Firmenlauf war eine tolle Sache. So viele fröhliche Menschen durch Trier laufen zu sehen, ist selten möglich. Für die meisten Teilnehmer standen Spaß und Gemeinschaftsgefühl an erster Stelle. Aber natürlich waren am Mittwochabend auch ambitionierte Sportler am Start, die auf den 5,3 Kilometern eine persönliche Bestzeit oder zumindest die aktuell beste Leistung zeigen wollten. Dass der Puls dabei Grenzwerte erreicht, ist normal. Vor allem beim Zielsprint schlägt das Herz mit maximaler Frequenz, um auch den Beinen die maximale Leistung zu ermöglichen.