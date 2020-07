Laufkolumne : Trinken, bevor der Arzt kommt

Mal schnell ’ne kurze Runde laufen gehen, ist problemlos ohne Getränk möglich. Wer aber länger als 60 Minuten unterwegs ist, sollte Wasser dabei haben. Mehr zu diesem Thema und wertvolle Tipps gibt’s in der neuen TV-Laufkolumne.

Der Gürtel Für Trinkgürtel mit mehreren kleinen oder größeren Flaschen bin ich vermutlich zu dünn. Jedenfalls geht mir das Gebaumel an den Hüften ziemlich auf die Nerven, weshalb vier unterschiedliche Versionen mit dünneren und breiteren Hüftgurten inzwischen ungenutzt in meinem Treppenaufgang vom Keller hängen. Ausprobieren hilft. So ein Teil muss in jedem Fall fest sitzen und darf sich nicht bei jedem dritten Schritt verschieben.