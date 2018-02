später lesen Kolumne: Auf dem Laufenden Mit Müsliriegel auf der Strecke FOTO: Rainer Neubert FOTO: Rainer Neubert Teilen

Sind Sie auch schon mal von einer Seba Med-Flasche überholt worden? Oder von einem leichtfüßigen Müsliriegel? So etwas kann Läufern nicht nur an den Fastnachtstagen passieren. Vor allem bei den großen Volksläufen mischen sich regelmäßig Menschen in werbeträchtigen und kuriosen Kostümen unter die Läuferschar. Das ist besonders im Sommer ein schweißtreibender Spaß, für den der trabende Fitnessdrink und die keuchende Vitamintablette hoffentlich mehr als ein paar Cent bekommen.