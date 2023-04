Auf dem Laufenden Das Geheimnis des Koffeins: Wie Kaffee vor und nach dem Joggen hilft

Für viele Läufer ist der Kaffee davor Pflicht und Genuss. Tatsächlich ist die leistungssteigernde Wirkung von Koffein wissenschaftlich belegt. Deshalb stand Kaffee auch lange Zeit auf der Liste der verbotenen Mittel vor Sportwettkämpfen. Seit 2002 ist das nicht mehr so. Vermutlich, weil der Effekt doch nicht so erheblich ist wie vermutet. In jedem Fall, so empfehlen Wissenschaftler, sollte beim Kaffeegenuss vor dem Lauf die Zeit zwischen dem letzten Schluck des Heißgetränks und dem Start am besten eine Stunde vergangen sein.