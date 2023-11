Auf dem Laufenden Ein Tipp gegen die süße Versuchung: Schnuppern genügt!

Der süße Advent steht an. Jetzt beginnt wieder die Zeit der großen Versuchung. Reichlich Leckereien locken ausgerechnet in der Zeit, in der viele Läufer den Kalorienabbau angesichts der Wetterkapriolen eher vernachlässigen. Da stellt sich natürlich die Frage, wie viel Zucker noch gesund ist und welche Tipps und Tricks es gibt, der süßen Versuchung ein Schnippchen zu schlagen.