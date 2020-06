Laufkolumne : Wenn es schneller werden soll - Tipps für das Lauftraining (Teil 4)

Es gibt – Verletzungen ausgenommen – eigentlich fast keinen Grund, nicht zu laufen. Die positiven Effekte für die Gesundheit sind einfach zu groß. Schon 45 Minuten moderate Bewegung in der Woche haben einen Effekt. Für alle, die schneller werden wollen, gibt es heute einige Tipps.

Wer etwas für die Gesundheit tun will, treibt moderaten Sport. Schon dreimal 15 Laufminuten pro Woche sorgen zum Beispiel dafür, dass bei Frauen das Osteoporose-Risiko um 40 Prozent niedriger ist als bei Nichtsportlern. Wer insgesamt 2,5 Stunden pro Woche läuft, kann laut wissenschaftlicher Studien optimal von einer Vielzahl positiver Effekte profitieren. Wer noch mehr läuft, darf zwar nicht davon ausgehen, dass sich die positiven Auswirkungen auf Herz-Kreislauf-System, Krebsrisiko, Immunsystem, Verdauung oder Demenzrisiko in gleichem Maße weiter verbessern. Sofern das Training nicht zu ambitioniert ist und die gelaufene Distanz langsam gesteigert wird, schadet mehr Laufen aber nicht der Gesundheit.

Wer also Spaß an regelmäßiger Bewegung bei moderatem Tempo hat, kann das in vollen Zügen genießen. Wem das auf Dauer nicht genügt, weil er schneller oder ausdauernder werden will, muss sich ab und an mehr anstrengen. Von den effektiven Bergläufen war in der letzten Kolumne die Rede (wer die verpasst hat, kann sie online unter volkfreund.de/laufen jederzeit nachlesen). Dabei war auch von „Fahrtspiel“ die Rede. Das funktioniert auf einer Strecke mit moderaten Anstiegen nahezu automatisch, wenn bei den Anstiegen das Tempo aus dem Flachen einigermaßen beibehalten wird. Ist die Strecke nur flach, kann ein ähnlicher Effekt erzielt werden, indem das Tempo auf einigen Abschnitten variiert. Lediglich ein Sprint aus dem Stand ist nicht zu empfehlen. Denn das birgt ein zu hohes Verletzungsrisiko.